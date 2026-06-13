Мисис България Неделина Цанева получи порше за именния си ден
„My new baby”, написа щастливкатаq, която веднага се похвали в социалните медии
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„My new baby”, написа щастливкатаq, която веднага се похвали в социалните медии
Мисис България Неделина Цанева и поп-фолк певицата Цветина никак не скучаят в карантината заради коронавируса, сковала цялата страна
Красавицата, която се омъжи през лятото на миналата година вече живее в Благоевград