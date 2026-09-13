Звездата на Ботев (Пд) аут до лятото
Неделев е със скъсана предна кръстна връзка
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Неделев е със скъсана предна кръстна връзка
Легия може да вземе през зимната пауза Тодор Неделев
Звездата е с тежка контузия
Тодор Неделев прави втори тест днес
Не съм решил къде ще продължа, заяви Неделев
Неделев раздвоен между столицата и Турция
Няма да го спрем ако иска да премине в Трабзонспор, обяви Асен Караславов
Искам да се концентрирам към мачовете до края на сезона, обяви голаджията
Ботев (Пд) се разделя с двама
Битката за Пловдив завърши без голове
Нападателят е с увреден менискус
Треньорът Желко Петрович може би ще използва звездата си за ЦСКА
Халфът може и да не влезе в сметките за мача с Англия
Гърците отказали нападателя на Ботев (Пв)
Звездата на Ботев избухна с хеттрик за 3:1
Асът на Ботев задмина Станислав Костов и Георги Илиев
Голаджията остава в Пловдив поне до лятото на 2021 г
Седем скаути наблюдавали двамата нападатели
Местят финала за 18 май
Фенебахче и Коняспор искат звездата на Ботев