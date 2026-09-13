Голяма драма на Небет тепе
Кметът Костадин Димитров реагира веднага след инцидента
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Кметът Костадин Димитров реагира веднага след инцидента
Това е свещена земя, каза зам.-министърът на културата Тодор Чобанов
Откриха обновения обект "Небет тепе"
Пловдивски архитекти буквално вбесиха директора на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров, след като не му дадоха думата по време на общ...
Пловдив. Община Пловдив може да кандидатства за финансиране по програма BG "Културно наследство и съвременни изкуства" за консервация, реставрация, ек...