Агенция към МС да работи за Бранд България, предложи Мартин Захариев
Нуждаем се от общи правила за реклама на страната ни, каза заместник-председателят на Националния борд по туризъм
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Нуждаем се от общи правила за реклама на страната ни, каза заместник-председателят на Националния борд по туризъм
В писмо до премиера, до министрите на финансите и на туризма Националният борд по туризъм иска работна среща
Пловдив. Нова българска телевизия бе закрита от собственика Георги Гергов. От вчера след обяд медията вече не излъчва, а на честотата на НБТ от 15 час...