Назми Мюмюн подаде оставка като заместник областен управител
Кърджали. Заместник областният управител на Кърджали Назми Мюмюн депозира оставката си пред министър председателя Бойко Борисов. „Честта стои п...
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Кърджали. Заместник областният управител на Кърджали Назми Мюмюн депозира оставката си пред министър председателя Бойко Борисов. „Честта стои п...
Скоро България ще има почетен консул в Измир, съобщи Назми Мюмюн, член на Националния съвет на БСП и председател на групата за работа с изселническите...
София. Министър-председателят Пламен Орешарски назначи десет нови заместник областни управители. Стефан Стефанов ще бъде заместник-областен управител...