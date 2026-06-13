Граждани и политици честваха казахската Нова година в Благоевград
Цветан Цветанов видя традиционни танци и чу песните на Веселин Маринов Десетки благоевградчани уважиха отбелязването на казахската Нова година пред з...
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Цветан Цветанов видя традиционни танци и чу песните на Веселин Маринов Десетки благоевградчани уважиха отбелязването на казахската Нова година пред з...
Пролетният празник на Казахстан Науръз ще се чества днес в Благоевград. Събитието е от 11,00 часа и се организира от почетното консулство на бившата с...
Солисти от благоевградския Ансамбъл „Пирин" ще пеят на празника на Република Казахстан Науръз. Събитието ще се състои на 21 март, събота, от 11,00 ча...