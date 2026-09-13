Филм на National Geographic показа приоритетите на туризма у нас
Сред археологическите обекти бе подбран единствено скалният град Перперикон
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Сред археологическите обекти бе подбран единствено скалният град Перперикон
Поредицата започва с филм за страната ни, спиращи дъха гледки
Хасково. „National Geographic“ хареса снимка на 17-годишния фотограф от Свиленград и я публикува на интернет страницата nationalgeographic.bg, на 5 де...