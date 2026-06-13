Лекарката от Тетевен: Не чувствам вина
"Аз не чувствам вина", това заяви д-р Нина Байчева от тетевенската болница. Скандалът там гръмна след репортаж в предаването "Господари на ефира", в к...
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"Аз не чувствам вина", това заяви д-р Нина Байчева от тетевенската болница. Скандалът там гръмна след репортаж в предаването "Господари на ефира", в к...