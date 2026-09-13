И съдът прекрати правомощията на кмета на Главиница
Избраният през октомври миналата година кмет на община Главиница Насуф Насуф остава без правомощия, заради влязла в сила осъдителна присъда, издаден...
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Избраният през октомври миналата година кмет на община Главиница Насуф Насуф остава без правомощия, заради влязла в сила осъдителна присъда, издаден...
Нови избори за кмет предстоят в силистренската община Главиница, месец след вота за местна власт през 2015 година. Градоначалникът Насуф Насуф ще тря...
Силистра. Областни управители и кметове, управлявали Силистра обсъждат проблемите на региона. Срещата "Заедно за по-добро бъдеще" се организира от дей...
Общинският съвет в Тутракан може да прегласува решението си
Силистра. Новоназначеният областен управител на Силистра Насуф Насуф се срещна с кметовете на седемте общини от региона. "Областната администрация н...
София. Правителството назначи областни управители на Варна, Перник, Силистра и Софийска област, съобщиха от правителствената пресслужба. Хасково ще и...