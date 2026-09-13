Ето кой е пътувал в кортежа на НСО, летял в насрещното
Видео с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се разпространява в социалните мрежи
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Видео с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се разпространява в социалните мрежи
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