Парламентът гледа законопроекти за насърчаване на инвестициите
Предвижда се оптимизиране на сроковете за административно обслужване на инвеститорите
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Предвижда се оптимизиране на сроковете за административно обслужване на инвеститорите
С търговските ни представители зад граница бяха обсъдени икономическите приоритетите на правителството
Ветото на президента върху промените в ЗНИ и приемането му от НС е правилно. Дава възможност да се приеме работещ закон, който да подпомага инвестицио...
За ново обсъждане са върнати разпоредбите, които съкращават времето на компетентните органи да се произнесат по въздействията на даден проект върху ок...
В работната група са включени представители на министерствата на земеделието, на икономиката, на регионалното развитие, на културата и на туризма
София. Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 32 940 лв. Те ще бъдат използвани за изплащане на стипенди...
Берлин. Президентът Росен Плевнелиев ще обсъди насърчаването на икономическото партньорство и германските инвестиции в България по време на двудневно...
София. Намаляват се праговете за сертифициране на приоритетни инвестиционни проекти в сферата на преработващата промишленост и за изграждане на индуст...
София. Ще постигнем по-висок икономически растеж, ако насърчаваме иновациите. Това каза вицепремиерът по икономическите въпроси Даниела Бобева. Тя взе...