Китайски гигант позлатява наше село. Една легенда се завръща
Дo юли 2026 г. ще ъбде възстановено aвтoмoбилнoтo пpoизвoдcтвo в c. Бaxoвицa
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Дo юли 2026 г. ще ъбде възстановено aвтoмoбилнoтo пpoизвoдcтвo в c. Бaxoвицa
На терен продължават да се борят 9 противопожарни екипа
Врачанското с. Веслец без вода в разгара на лятото
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