Димитър Аврамов от ДПС се отказва от депутатския си имунитет
Имунитетът му бе поискан от и.ф. главния прокурор
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Имунитетът му бе поискан от и.ф. главния прокурор
Каза, че е изразил съображенията си и пред парламентарната група
Туморите в здравната система трябва да бъдат изрязани, смята кандидатът за депутат от "БСП за България"
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София. "Поддържам становището си, че няма несъвместимост. Няма акт на встъпване в длъжност, няма изразена воля за такова нещо, няма разписани докумен...