Варненци на протест! Институции им спретнаха кофти изненада
Един зависим човек, който търси поредната си доза, е готов на всичко, възмущават се жителите
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Един зависим човек, който търси поредната си доза, е готов на всичко, възмущават се жителите
Спринцовки и съмнителни хора - така изглежда районът около блоковете 25 и 26 на улица „Средна гора" в центъра на София. В самия блок 25 се помещава кл...
Алтай. Пожар избуха в рехабилитационен център за наркозависими в руския Алтайски край, вследствие на който загинаха осем души, а шестима са ранени, пр...
Предложението е било отхвърлено при изработването на нов НК
Варна. Община Варна влиза догодина в затвора и ще работи с наркозависими зад решетките. Новата програма ще помага на пандизчии от 18 до 25 години и...