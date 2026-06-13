Съпрузи: Арестувайте дъщеря ни, наркоманка е и се продава за дрога

Двама родители от Сливен поискаха публично дъщеря им да бъде арестувана поне за няколко дни и да я изпратят на принудително лечение. "Нямаме друг изх...