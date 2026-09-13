Кървавият ужас в София. Извънредна новина за един от наръганите мъже
Той е бил транспортиран сутринта в Спешното отделение на "Пирогов"
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Той е бил транспортиран сутринта в Спешното отделение на "Пирогов"
Убит е и мъж на 36
Предприети са действия по случая
Оказана е медицинска помощ
Ето какво се случи
Задържан е за 24 часа
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