Дървата за огрев безбожно скъпи. Родопчани търсят магарета с GPS
Ето защо се забавя снабдяването на населението
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Ето защо се забавя снабдяването на населението
Предстоят промени в наредбите
Границата около 2.00 лева за първоначална цена е приемлива за клиентите
Търсят се по-големи гаранции за търсене на отговорност при некачествено изпълнение
София. Две наредби на Министерство на здравеопазването ще бъдат обжалвани от пациентски организации във Върховния административен съд. Според една от...