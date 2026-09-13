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Славков: Развалините на ж.п. завода в София показват накъде са се запътили българските железници

Славков: Развалините на ж.п. завода в София показват накъде са се запътили българските железници

Над 7 000 души са работили навремето в ж.п. завода на гара Искър в София, колкото един малък град. Сега руините показват единствено накъде са се запът...

19 октомври | 14:55
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