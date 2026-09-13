Ангелов: Нямам доверие в хората, които формират сегашната политическа система
Нямам доверие в хората, които формират сегашната политическа система. Никой не може да гарантира, че ако се въведе електронно гласуване, то ще отразяв...
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Нямам доверие в хората, които формират сегашната политическа система. Никой не може да гарантира, че ако се въведе електронно гласуване, то ще отразяв...
Кулинарният маестро и телевизионна звезда Ути Бъчваров ще готви за жителите на Пещера, от името на кандидата за кмет на града подкрепен от движение „Н...
Над 7 000 души са работили навремето в ж.п. завода на гара Искър в София, колкото един малък град. Сега руините показват единствено накъде са се запът...