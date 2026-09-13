Закопчаха психаря, нападнал Юлия Берберян
Бързи действия на полицията
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Бързи действия на полицията
Сигналът за инцидента бил подаден в следобедните часове на 11 ноември
Той обаче има собствена версия за случилото се
Милен Антов, който вчера нахлу в гимназията по изкуства в Плевен, е с повдигнато обвинение за побой над непълнолетни по хулигански подбуди. Има информ...