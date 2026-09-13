Тя участва в "Ергенът 3", познахте ли я? Историята на една от фаворитките на Алек (СНИМКИ)
Не е за вярване какви промени е направила по себе си красавицата
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Не е за вярване какви промени е направила по себе си красавицата
За един ден - втора сензация на Евро 2016! Който смята, че разширен формат от 24 отбора внася скука, да си помисли пак! В късния мач дебютантът Ислан...
Съпругата на Луиш Нани - Даниела Мартинс го е напуснала, заради нежеланието на полузащитника да се раздели с Фенербахче. Според Fotomac, Мартинс е по...
4-годишната Алиса Дикарева, която полетя заедно с майка си от терасата на апартамента им в Бургас, преди минути отлетя обратно за Русия. Детето е в с...
Торино. Ювентус може да предложи Мирко Вучинич на Манчестър Юнайтед, а в замяна иска да вземе Нани. Сделката може да се случи още през януари, информи...
Манчестър. Нани подписа нов петгодишен договор с Манчестър Юнайтед. Новината бе потвърдена на официалната страница на английските шампиони. Така порту...