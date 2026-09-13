Ясен е наместник-председателят на Светия Синод
Това е врачанският митрополит Григорий
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Това е врачанският митрополит Григорий
Това са Пряпорец, Руманя, Подслон, Лозен и Остра могила
Това е варненският митрополит Йоан
Варна. В Св. синод скоро може да има двама митрополити с името Григорий. Игуменът на Троянския манастир е сред най-спряганите за овдовялата Варненска...