Найджъл Кенеди открива БГ фест край Темза
Цигуларят Найджъл Кенеди и гудъларят Георги Андреев направиха виртуозно шоу през септември в София БУЛФОТО
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Цигуларят Найджъл Кенеди и гудъларят Георги Андреев направиха виртуозно шоу през септември в София БУЛФОТО
Посрещаме го на 17 септември в София и на 18 септември в Пловдив Изключителният, виртуозен и екстравагантен музикант – Найджъл Кенеди ще изнесе не ед...
Картини на Румен Рачев в музей в Ню Йорк и в банка "Ротшилд" в Цюрих Приятели и ценители поляха изложбата с LE PHOTOGRAPHE Картини на световноизвест...
Цигулката на момента ставаше китара в ръцете на виртуоза
Министър Лиляна Павлова, политици и ценители аплодираха художника и маестрото Ексцентричният музикант откри изложбата на приятеля си Румен Рачев в Со...
Виртуозният цигулар идва ден преди концерта си в НДК, за да открие изложбата на Румен Найджъл Кенеди пристига у нас ден преди концерта си утре в зала...
Найджъл Кенеди е специалният гост на Румен Рачев в галерия "Нюанс" на 9 май. Световноизвестният цигулар и художникът са приятели от 1995-та. Пет годин...