Всичко за Найджъл Кенеди

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Найджъл Кенеди идва през май

Найджъл Кенеди идва през май

Найджъл Кенеди е специалният гост на Румен Рачев в галерия "Нюанс" на 9 май. Световноизвестният цигулар и художникът са приятели от 1995-та. Пет годин...

20 януари | 18:05
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