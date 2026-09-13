Фарадж „натупа“ другите партии на Острова
Тежко поражение понася Консервативната партия на министър-председателката Тереза Мей
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Тежко поражение понася Консервативната партия на министър-председателката Тереза Мей
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер остро разкритикува политиците Найджъл Фараж и Борис Джонсън, наричайки ги "тъжни герои" на Brexit...
Найджъл Фарадж подаде оставка като председател на Партията за независимост на Великобритания. Това съобщи independent.co.uk. "Чувствам, че направих т...
Лондон. Съпругата на британския националистически лидер Найджъл Фараж - Кирстен, се тревожи за здравето на любимия си, тъй като пиел и пушел твърде мн...
Саутхамптън. Лидерът на UKIP, Найджъл Фарадж, заяви в понеделник, че победата на неговата анти-европейска партия в изборите за Европейски парламент ще...
Лондон. Агитационен хаштаг в Twitter за Партията на независимостта на националиста Найджъл Фарадж (UKIP) беше окупиран от зевзеци. Идеята на хаштага е...
Лондон. Българският посланик във Великобритания Константин Димитров е разкритикувал като „предизборна пропаганда" изказванията от Партия на независимо...
София: "Не съм враг на емигрантите, но 80 на сто от британците искат да има емиграционна политика.", каза Найджъл Фарадж в предаването Тази сутрин п...