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Най-добрите смартфони за 2015-та

Най-добрите смартфони за 2015-та

Годината беше страхотна за развитието на технологиите, но производителите не помислиха за по-дълъг живот на батерията Завършваме серията си от годишн...

29 декември | 23:00
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