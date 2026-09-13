Обявиха топ 10 на най-богатите компании у нас. Изненадата
42 компании в страната са регистрирали годишен оборот над 1 милиард лева
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42 компании в страната са регистрирали годишен оборот над 1 милиард лева
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