Награждаване на ученици във фотоконкурс
Министър Цоков: Включваме фотографията в националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта"
Следете всички новини, анализи и коментари за Наградени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министър Цоков: Включваме фотографията в националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта"
Днес се състоя церемонията „Лекар на годината“.
Областният управител на Кърджали Никола Чанев отличи изявени ученици, преподаватели и творци по случай 24 май
33 ученици от цялата страна бяха наградени вчера за участието си в конкурса за рисунка, есе и стихотворение, посветен на големия християнски празник В...
Ирландецът Уилям Кембъл, японецът Сатоши Омура и китайката Йоуйоу Ту са тазгодишните носители на Нобеловата награда за медицина. Отличието им е присъд...
Благоевград. Почетени плакети за опазване на културното наследство на Благоевград бяха връчени в петък на кмета Атанас Камбитов и на председателя на О...
София. 15 доброволци от бедствието в Мизия бяха наградени за изключителна доблест и себеотрицание. Те бяха отличени с почетни медали и грамоти от Мини...
Кърджали. С „обявяване на благодарност" и парична награда от 200 лв. със заповед на главния секретар на МВР Светлозар Лазаров са наградени старши поли...