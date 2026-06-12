Борисов уволни зам.-министъра на туризма
Премиерът Бойко Борисов освободи по своя преценка от длъжност заместник-министъра на туризма Надя Маринова, информираха от пресцентъра на Министерски...
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Премиерът Бойко Борисов освободи по своя преценка от длъжност заместник-министъра на туризма Надя Маринова, информираха от пресцентъра на Министерски...
София. Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов за заместник-министър на туризма е назначена Надя Маринова. Надя Маринова е магистър по ико...