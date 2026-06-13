Сарафов сред 25 главни прокурори от ЕС на Годишната конференция NADAL в Будапеща
Те подчертаха съществената роля, която прокуратурите имат в утвърждаване на върховенството на закона
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Те подчертаха съществената роля, която прокуратурите имат в утвърждаване на върховенството на закона
Мрежата има за цел създаването на пряка връзка между ръководителите на прокуратурите на страните членки на ЕС