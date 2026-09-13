Борисов видя да летим с голяма скорост по нанадолнище НА ЖИВО
Без правителство на националното съгласие нищо не може да се случи, заяви лидерът на ГЕРБ
Следете всички новини, анализи и коментари за Национално Съгласие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Без правителство на националното съгласие нищо не може да се случи, заяви лидерът на ГЕРБ
Ако не разберат това, политиците ще вкарат вълка в кошарата, предупреди експремиерът
София. Да се избере кабинет на националното съгласие, който да продължи да действа и като служебен кабинет, е поискал лидерът на "България без цензура...
Най-лесното е Орешарски да подаде оставка, каза лидерът на БСП