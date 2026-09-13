Парламентът с ключов ход за здравеопазването
Със 107 гласа „за“, 36 „против“ и осем „въздържал се“
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Със 107 гласа „за“, 36 „против“ и осем „въздържал се“
Очаква се депутатите да приемат Националната здравна стратегия 2020. Разискванията по нея започнаха вчера в края на пленарния ден. ПГ на ДПС и БСП ляв...
София. "Съсловните организации трябва да бъдат партньор при разписване на новите пътеки на остойностявания", заяви министърът на здравеопазването д-р...