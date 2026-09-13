Кабинетът отряза мераците за нови болници
Следващото правителство ще може да завърши процеса по утвърждаването на новата Национална здравна карта
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Следващото правителство ще може да завърши процеса по утвърждаването на новата Национална здравна карта
Сериозен дефицит на лични лекари в България разкри приетата от правителството вчера Национална здравна карта. Според нея най-малко 4886 общопрактикува...
Има тежката диспропорция по отношение на болничната помощ. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков пред БНТ. "Имаме регио...
Парламентът одобри създаването на Национална здравна карта с окончателно гласуване на текстове от Закона за лечебните заведения. Картата ще помогне да...
София. Карта на системата за спешна медицинска помощ ще бъде елемент на Националната здравна карта и ще включва всички структури на извънболнична и бо...