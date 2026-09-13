Всичко за Национална Здравна Карта

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Търсят 500 лични лекари

Търсят 500 лични лекари

Сериозен дефицит на лични лекари в България разкри приетата от правителството вчера Национална здравна карта. Според нея най-малко 4886 общопрактикува...

24 март | 6:15
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