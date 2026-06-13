ТК "Ямбол" приема турнира на НТЛ
Ямбол ще е домакин на поредния турнир за двойки от календара на Национална тенис лига (НТЛ). Надпреварата ще се проведе на 30 и 31 май на кортовете на...
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Ямбол ще е домакин на поредния турнир за двойки от календара на Национална тенис лига (НТЛ). Надпреварата ще се проведе на 30 и 31 май на кортовете на...
Националната тенис лига (НТЛ) проведе поредния си турнир през уикенда в Русе. ТК "Приста 2011" бе домакин на индивидуалната надпревара Megachim Tennis...