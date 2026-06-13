Германци връщат славата на видинските ризи
Германска компания ще връща славата на Видин като производител на модерни мъжки ризи. Новината пръв съобщи областният управител Момчил Станков след ра...
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Германска компания ще връща славата на Видин като производител на модерни мъжки ризи. Новината пръв съобщи областният управител Момчил Станков след ра...