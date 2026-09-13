Осъдиха на смърт лидерът на "Мюсюлмански братя"
Съд в Египет потвърди смъртната присъда на лидера на ислямисткото движение "Мюсюлмански братя" - Мохамед Бади, както и на 13 негови поддръжници, инфор...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мюсюлмански Братя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съд в Египет потвърди смъртната присъда на лидера на ислямисткото движение "Мюсюлмански братя" - Мохамед Бади, както и на 13 негови поддръжници, инфор...
Съд в Египет потвърди смъртните присъди на 183-ма ислямисти, сред които и лидерът на движението "Мюсюлмански братя" Мохамед Бади, предаде АФП. Съдът...
Кайро. Четиринадесет жени, членуващи в ислямисткото движение "Мюсюлмански братя" на сваления от армията египетски президент Мохамед Морси, бяха осъден...
Мюсюлманското братство ще може да вземе участие в изборите
Кайро. Мохамед Морси е пристигнал в полицейската академия, където ще започне делото срещу него, предадоха световните агенции. Двадесет хиляди египетс...
Кайро. Египетските служби за сигурност са арестували висш водач на "Мюсюлмански братя", съобщиха от вътрешното министерство на страната, цитирани от C...
Кайро. Властите в Египет взеха решение да разпуснат асоциацията „Мюсюлмански братя", която през март тази година бе регистрирана като неправителствена...
Кайро. Египетски военен съд днес осъди 11 членове на „Мюсюлмански братя" на доживотен затвор заради насилие срещу армията в пристанищния град Суец м...