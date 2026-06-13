Мюзикъл на АУБ с премиера в Благоевград
Мюзикъл по филмовия хит „Бурлеска" ще дебютира утре /вторник/ в Американския университет в Благоевград. На сцената ще излязат 35 студенти от над 10 дъ...
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Мюзикъл по филмовия хит „Бурлеска" ще дебютира утре /вторник/ в Американския университет в Благоевград. На сцената ще излязат 35 студенти от над 10 дъ...