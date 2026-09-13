Без Дунавско хоро на Нова година?
От "Музикаутор" предупреждават, че всеки, който пуска мелодията без да се е съобразил със закона
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От "Музикаутор" предупреждават, че всеки, който пуска мелодията без да се е съобразил със закона
Рекордни приходи от авторски права отчете Музикаутор за 2015 г. Събрани са авторски възнаграждения за ползване на музика в размер на 7.5 млн. лв., кое...
Музиканти се разбунтуваха срещу Саня Армутлиева, управител на "Вирджиния рекърдс", която в момента е в журито на X фактор. Рут Колева влезе в ролята...
Съдът отреди промоутърът да заплати на Музикаутор обезщетение в размер от 60 000 лв. Музикаутор спечели на първа инстанция делото срещу „Арт БГ" ООД,...
София. Българската организация за колективно управление на авторски права в музиката – МУЗИКАУТОР сключи договор за лицензиране в интернет платформата...
София. Кметът на София Йорданка Фандъкова подписа Меморандум за сътрудничество за защита на авторските и сродни права в музиката с изпълнителния дирек...
София. Организаторите на концерта на световно известната изпълнителка Ищар, който се проведе тази събота, не са заплатили авторски права за провеждане...