Банов стисна зъби и пожали Добрева
Директорката на музикалното училище остава, търси място за Такова
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Директорката на музикалното училище остава, търси място за Такова
Децата трябва да растат добри и усмихнати, категорична е директорката на прочутото училище "Любомир Пипков" Милка Митева е директор на Националното м...
Конкурсът "Млади виртуози" на Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София и тази година се проведе с подкрепата на Мтел. Единадесетото изд...