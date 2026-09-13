Опашка за „Музи“-те на Михаил Лалов в арт галерия Vejdi
Лалов показва една много фина поетична чувствителност, която е вложил във всяка картина
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Лалов показва една много фина поетична чувствителност, която е вложил във всяка картина
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