Музей стяга прет-а –порте на рокли на 150 години
Варненските дами още от края на XIX век са се контили по европейски Дълги поли с шлейф, вталени дантелени блузи с ръкав тип буфан са носили варненск...
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Варненските дами още от края на XIX век са се контили по европейски Дълги поли с шлейф, вталени дантелени блузи с ръкав тип буфан са носили варненск...