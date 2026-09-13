Музей на религиите ще има на Перперикон
Проф. Николай Овчаров показа последните находки от Перперикон
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Проф. Николай Овчаров показа последните находки от Перперикон
Стара Загора. Старозагорският окръжен съд е отхвърлил като неоснователен иска на Мюсюлманското вероизповедание у нас за собствеността на бившата Ески...
Стара Загора. Литиен кръст от патриаршеския храм „Св. Алeксандър Невски" и три икони – на Св. Георги, Св. Богородица и Св. Мина, бяха сред множеството...
Стара Загора. Политиците да свият партийните знамена, а гражданите ще станат още по-активни в битката за запазване на Музея на религиите. Около това...
Стара Загора. Лични дарения за довършването на новостроящия се православен храм в кв. „Самара" направиха старозагорските депутати от ГЕРБ Андон Андоно...