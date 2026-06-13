Музеен урок в памет на Македончето
С музеен урок – викторина на тема „Горноджумайци и Априлското въстание", Регионалният исторически музей в Благоевград ще отбележи 164-годишнината от р...
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С музеен урок – викторина на тема „Горноджумайци и Априлското въстание", Регионалният исторически музей в Благоевград ще отбележи 164-годишнината от р...