Скандал от CNN! На кого прилича чаканият премиер в Италия
По повод на евентуалния нов ултрадесен премиер
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По повод на евентуалния нов ултрадесен премиер
Италианската полиция е конфискувала яхта, принадлежала някога на диктатора Бенито Мусолини, съобщи Ройтерс. Плавателният съд е бил иззет от бизнесмен,...
Париж. Колата "Алфа Ромео", в която Бенито Мусолини и любовницата му са заловени в края на Втората Световна война, бе продадена на търг за 1,4 млн. бр...
През 1940 г. британците разбиват пет пъти по-голяма армия Във войните няма нищо смешно. Но във всяка война има отделни сражения, които са на границат...
Интервю с Филипо Джуфрида, вицепрезидент на Националната асоциация на партизаните и антифашистите в Италия. - Как са организирани антифашистките сили...