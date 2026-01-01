Психиатър с разкрития за избягалия от болницата бияч от Мургаш
Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
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Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
Стоян Стоянов имал психическо заболяване и още от 2016 г. му е поставена диагноза параноидна шизофрения
Мъжът бил побеснял и ритал и налагал семейството дълго време
Пред съда родителите на мъжа обясниха, че той е търсил лекарска помощ през годините, тъй като е чувал гласове
Автоматизират измерванията в отдалечените и безлюдни райони
Метеоролозите бити с маша и шиш, нападателят - неадекватен
Пострадалите са в болница след нападението и нанесения побой
12.5 градуса при болярите, на Рожен - 14