Кметът на Кърджали е „Мултикултурният човек” за 2015 година
Хасан Азис стана носител на годишната награда „Мултикултурният човек" за 2015 г. Тя се присъжда за развитието на мултикултурализма, интеркултурния диа...
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Хасан Азис стана носител на годишната награда „Мултикултурният човек" за 2015 г. Тя се присъжда за развитието на мултикултурализма, интеркултурния диа...