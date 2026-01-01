Габи Петрова награди призьорите на „Мтел атлетика за младежи"
Габи Петрова заедно с призьорите при момичетата
Следете всички новини, анализи и коментари за „Мтел Атлетика За Младежи". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Габи Петрова заедно с призьорите при момичетата
Пети кръг на веригата за млади таланти „Мтел атлетика за младежи" се проведе днес на стадион „Берое" в Стара Загора. За първи път шампиони в кръг от...
Талантливите Георги Хаджийски ("Тракия" – Пловдив) и Мила Димитрова ("Тракия 96" – Пловдив) спечелиха третия кръг на веригата „Мтел атлетика за младеж...
Талантливите атлети Ивет Тодорова (Хеброс – Харманли) и Александър Димитров (Дунав – Русе) спечелиха днес четвъртия кръг от добилата много голяма попу...