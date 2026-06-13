Родителите на мървородени бебета вече ще имат право на погребение
Родителите на мъртвородени деца вече ще имат право да ги погребат. Това става възможно с промени в Закона за гражданската регистрация, приети на днешн...
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Родителите на мъртвородени деца вече ще имат право да ги погребат. Това става възможно с промени в Закона за гражданската регистрация, приети на днешн...