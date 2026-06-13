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Половин София потъна в мрак

Половин София потъна в мрак

Електричеството на няколко софийски квартала беше прекъснато аварийно, съобщи БЛИЦ. Живеещи в проблемните райони са се оплакали. Става въпрос за кварт...

21 януари | 19:12
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