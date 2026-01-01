Голям брой случаи за превишена скорст в Пазарджишко
Водач кара с 210 километра в час
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Водач кара с 210 километра в час
Утре ще се отработят подадените 3600 заявления
При покупка или дарение на кола, новият собственик трябва да представи в КАТ заверен от общината документ за платен данък при придобиването
10 хил. автомобила вече ще се движат със стикер "Нямам бухалка в колата". Инициативата е част от кампанията на TBI Bank "Всички сме заедно на пътя". Т...
Собствениците на моторни превозни средства в община Благоевград вече могат да заплатят дължимия данък за 2016 година. Данъчната кампания за недвижими...
Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР – Благоевград и пунктовете за регистрация в Петрич и Гоце Делчев временно преустановяват част от своята дейност....
Благоевград. Община Благоевград продължава да набира доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и з...
Благоевград. Масово недоволство в Неврокопския край има срещу намерението на вътрешния министър Цветлин Йовчев да затвори местния пункт за регистрация...
Сливен. Жителите на Сливен ще минават преглед на автомобилите си само ако са платили данъка за тях. "Ще актуализираме програмата за данък МПС съвместн...
Момчилград. Момчилград няма да променя размера на данъка върху МПС, въпреки приетите промени от парламента, касаещи местните налози, съобщиха от общин...
250 лв., за да подкараш спряна от движение кола