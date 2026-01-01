Всичко за Mozilla

Следете всички новини, анализи и коментари за Mozilla. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Технологии Общество Бизнес
Видеоразговори и през Firefox

Видеоразговори и през Firefox

Mozilla обяви, че добавя към браузъра си услуга за видеоразговори, наречена Hello, пише CNET. Технологията, която е интегрирана в тестовата версия на...

17 октомври | 17:35
0 коментара
21325