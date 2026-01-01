Firefox с нова функция за бисквитките
Промяната в дизайна, наречена „Пълна защита на бисквитките“, има за цел да осигури подобрена защита срещу онлайн проследяване
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Промяната в дизайна, наречена „Пълна защита на бисквитките“, има за цел да осигури подобрена защита срещу онлайн проследяване
Mozilla обяви, че добавя към браузъра си услуга за видеоразговори, наречена Hello, пише CNET. Технологията, която е интегрирана в тестовата версия на...
Ню Йорк. 90% от приходите на Mozilla през 2012г са идвали от Google. Това сочи годишния финансов доклад на Mozilla, според който наред с увеличаването...