Не е за вярване! Дърво изкърти вратите на влак
Пътниците качиха снимки в социалните мрежи
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Пътниците качиха снимки в социалните мрежи
Заради авария на трамвайна мотриса по линия номер 5 се е наложило да бъдат прикачени два трамвая
Забравете за използването на частен самолет за пестене на време - един милиардер предпочита да се придвижва бавно и по класическия начин. Ретро мотрис...
Мотриса на влак се е подпалила късно снощи в Южна Франция и причинила сериозни закъснения по линията Париж-Марсилия, предаде Франс прес. Всички 800 п...
Авария спря движението на влака за 2 часа
Влакът я удари, лекари се борят за живота й